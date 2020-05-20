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14:26 20.05.2020

Экс-сотрудник правоохранительных органов Мариуполя собирал информацию о сотрудниках СБУ для РФ

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Экс-сотрудник правоохранительных органов Мариуполя собирал информацию о сотрудниках СБУ для РФ

Житель Мариуполя, бывший сотрудник правоохранительных органов, подозревается в сотрудничестве с ФСБ РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях сообщили о подозрении жителю г. Мариуполя в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины", - говорится в сообщении прокуратуры в среду.

По информации прокуратуры области, в ходе досудебного расследования установлено, что в июне 2018г бывший сотрудник правоохранительных органов по собственному желанию согласился сотрудничать с ФСБ РФ.

"В обязанности злоумышленника входили, в частности, сбор и дальнейшая передача представителям ФСБ РФ детальной информации о сотрудниках СБУ, которые несут службу в г. Мариуполе. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлен действующий сотрудник ФСБ РФ, который вербовал подозреваемого и ставил ему задачи", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Теги: #мариуполь #сбу #прокуратура #агент
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