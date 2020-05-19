За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 32 человек, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные руководительницы городского штаба по противодействию коронавирусу Галины Сличной.

"По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 277 ПЦР-тестов, из которых 32 - положительные (из них - 22 это жители Львова) ", - указано в сообщении.

В общей сложности по состоянию на 8.00 во Львовской области подтверждены 1098 случаев инфицирования коронавирусом, из них 30 - летальные. Выздоровели 216 пациентов.