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08:51 19.05.2020

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 32 человек

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За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 32 человек

За минувшие сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 32 человек, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные руководительницы городского штаба по противодействию коронавирусу Галины Сличной.
"По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 277 ПЦР-тестов, из которых 32 - положительные (из них - 22 это жители Львова) ", - указано в сообщении.
В общей сложности по состоянию на 8.00 во Львовской области подтверждены 1098 случаев инфицирования коронавирусом, из них 30 - летальные. Выздоровели 216 пациентов.

Теги: #львовская #коронавирус #ситуация
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