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07:58 19.05.2020

Установлено место нахождения всех жильцов обрушившегося в Одессе накануне дома, жертв и пострадавших нет

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Установлено место нахождения всех жильцов обрушившегося в Одессе накануне дома, жертв и пострадавших нет

Состоянием на утро вторника, 19 мая, установлено место нахождения всех жильцов обрушившегося в Одессе накануне дома, жертв и пострадавших нет, спасатели проводят подготовительные работы по демонтажу стены и кровли здания, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7.00 19 мая проводятся подготовительные работы по демонтажу стены и кровли здания… Место нахождения всех жильцов дома установлено. Предварительно жертв и пострадавших нет", – сказано в утренней сводке на сайте ГСЧС.

В ведомстве отметили, что частично повреждены 3 квартиры (2, 3 и 4 этажа), где проживало 17 человек, которые на момент обрушения отсутствовали.
Всего привлечено 264 человека и 56 единиц техники, из них от ГСЧС 106 человек личного состава и 23 единицы техники в том числе 2 кинологических расчета.
Как сообщалось, в Одессе по адресу ул.Торговая, 20 частично обвалилась стена 4-этажного жилого дома с мансардой на 30 квартир, в которых прописан 41 чел. Обрушение произошло около 16:25. понедельника. Спасатели провели эвакуацию 8 чел., из которых двое детей. Информации о пострадавших нет.
По предварительным оценкам начальника полиции Одесской области Олега Беха, причиной частичного обрушения стены могли стать земляные работы, которые велись на стройплощадке рядом с домом.
По факту обрушения здания начато уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.

Теги: #обрушение #дом #одесса
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