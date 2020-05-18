В полиции заявили, что причиной обрушения стены жилого дома в Одессе могли стать земляные работы по соседству

По предварительным оценкам, причиной частичного обрушения стены четырехэтажного жилого дома на ул. Торговой в Одессе могли стать земляные работы, которые велись на стройплощадке рядом, заявил начальник полиции Одесской области Олег Бех, сообщает местное издание "Думская".

Как сообщается, рядом с пострадавшим зданием ранее находился банно-прачечный комбинат, который ранее снесли для строительства многофункционального центра.

"Дом имел небольшой крен после сноса бани. По словам экспертов, к обрушению могло привести смещение грунта. На стройплощадке был незапертый экскаватор, но рабочий отсутствовал", - заявил Бех.

По факту обрушения здания начато уголовное производство по ч. 2 чт. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, в Одессе по адресу ул. Торговая, 20 частично обвалилась стена 4-этажного жилого дома с мансардой на 30 квартир, в которых прописан 41 чел. Обрушение произошло около 16:25. понедельника. Спасатели провели эвакуацию 8 чел., из которых двое детей. Информации о пострадавших нет.