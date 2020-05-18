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02:15 18.05.2020

Евросоюз приветствовал соглашение между политическими лидерами Афганистана

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Европейский союз приветствовал соглашение между президентом Афганистана Ашрафом Гани и его главным политическим оппонентом Абдуллой Абдуллой.

"Сегодняшнее подписание соглашения между Ашрафом Гани и Абдуллой Абдуллой является важным шагом", - написал в воскресенье в своем аккаунте в твиттере высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Афганистан будет сильнее объединенный, чем разделенный, - подчеркнул он. - Сейчас необходимо срочно заняться преодолением кризиса COVID-19, насущными потребностями афганского народа и подготовить мирные переговоры".

Ранее сообщалось, что Гани и Абдулла подписали в воскресенье политическое соглашение.

Политический кризис в Афганистане возник после прошедших в конце сентября прошлого года президентских выборов, итоги которых были объявлены лишь спустя пять месяцев. Независимая избирательная комиссия страны объявила тогда Гани победителем президентской гонки, с чем не согласились остальные кандидаты, включая главного соперника Гани - Абдуллу.

9 сентября в Кабуле состоялась инаугурация Гани. В этот же день Абдулла провел свою собственную альтернативную инаугурацию.

Теги: #соглашение #ес #афганистан #реакция
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