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04:32 16.05.2020

Частые ротации в местных советах Украины практически не влияют на гендерное соотношение депутатов

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Частые ротации в местных советах Украины практически не влияют на гендерное соотношение депутатов

Во Всеукраинской общественной организации Гражданская сеть "ОПОРА" проанализировали гендерное соотношение в 52 местных городских и областных советах, ротации фактически не изменили процентное соотношение.
Согласно информации обнародованной на сайте организации, около 640 ротаций в составах во всех областных советах и городских советах областных центров Украины фактически никак не повлияли на представительство женщин и мужчин в составе советов.
Всего сейчас в состав местных советов областных центров входит 3181 депутат, из них 2621 - мужчина (82%) и 558 - женщин (18%).
"Если сравнивать эти данные с составом Верховной Рады, то получим схожие показатели. Сейчас в главном парламенте Украины 80% депутатов являются мужчинами и 20% - женщинами", – сказано в сообщении в пятницу.
Отмечается, что наибольший процент женщин среди депутатов в Донецкой области - 35,3%, Луганской (Северодонецкий городской совет) - 33,3% и Днепропетровской - 22%. Наименьшее количество в Житомирской - 12,4%, Черкасской - 10,5% и Закарпатской областях - 10%.
"Лидером по количеству женщин в составе местных советов является Мариуполь - 35,8%, Краматорск - 34,4%, Бердянск - 34,3% и Северодонецк - 33,3%. Зато меньше женщин в Черкасском городском совете - 10%, Белоцерковском городском, Житомирском областном, Ивано-Франковском городском, Одесском областном - по 9,5% и Ужгородском городском - лишь 8,3%
Больше всего женщин среди партий с количеством депутатов местных советов более 100 входят во фракцию "Самопомощь" - 28% и "Оппозиционный блок" - 25,2%. Зато меньше в состав фракций ВО "Батькивщина" - 14,5%, ВО "Свобода" - 13,6%, "Европейская Солидарность" - 12,4% и "Возрождение" - 11,1%.
"Стоит отметить, что в абсолютных числах, а не в процентном соотношении, больше всего женщин депутаток во фракциях "Оппозиционный блок" - 79, "Европейская Солидарность" - 67 и среди внефракционных - 65. Интересно, что фракционные ротации наибольшее влияние на гендерный баланс среди внефракционных. В составе этой условной группы депутатов представительство женщин возросло с 10% до 19,4%", – добавили в организации.

Теги: #гендер #власть
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