События

18:15 15.05.2020

40 посольств и консульств Украины полностью или частично восстановили консульский прием граждан - МИД

1 мин читать
40 посольств и консульств Украины полностью или частично восстановили консульский прием граждан - МИД

40 посольств и консульств Украины с учетом эпидемиологической ситуации полностью или частично восстановили консульский прием граждан, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"С учетом эпидемиологической ситуации 40 посольств и консульств Украины полностью или частично восстановили консульский прием граждан. Прием посетителей происходит с обязательным соблюдением санитарно-противоэпидемических правил страны пребывания, рекомендаций ВОЗ и Минздрава Украины", - говорится в сообщении МИД на странице в Facebook в пятницу.

С целью создания максимально безопасных условий для посетителей и консулов, посольства Украины в Великобритании, Израиле, Латвии, Нидерландах, ФРГ начали работу с использованием предварительной записи через Интернет по электронной очереди МИД (е-Очередь).

В тех странах, где еще не ослаблены карантинные мероприятия, обеспечивается обработка неотложных консульских вопросов, связанных с пандемией коронавируса и чрезвычайными ситуациями с гражданами Украины. К таким ситуациям, в частности, относятся смерть, арест, потеря документов, необходимых для неотложного возвращения в Украину и тому подобное.

Теги: #посольство #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:17 14.05.2020
МИД Украины выразило протест на решение российского суда по делу крымского журналиста Мемедеминова

МИД Украины выразило протест на решение российского суда по делу крымского журналиста Мемедеминова

15:28 14.05.2020
Украина и ЕС договорились ускорить работу над заключением "промышленного безвиза"

Украина и ЕС договорились ускорить работу над заключением "промышленного безвиза"

15:07 14.05.2020
Украина заранее знала о визите замглавы администрации президента РФ в Берлин, и будет знать о том, как он прошел – Кулеба

Украина заранее знала о визите замглавы администрации президента РФ в Берлин, и будет знать о том, как он прошел – Кулеба

14:20 14.05.2020
МИД: Необходима реакция международного сообщества на атаки наемников РФ на Донбассе

МИД: Необходима реакция международного сообщества на атаки наемников РФ на Донбассе

14:13 12.05.2020
Причина смерти супругов-украинцев на Бали пока не установлена

Причина смерти супругов-украинцев на Бали пока не установлена

12:49 12.05.2020
В ЮАР 18 украинцев просят МИД помочь им вернуться на родину

В ЮАР 18 украинцев просят МИД помочь им вернуться на родину

15:43 10.05.2020
Один украинец погиб и трое получили ранения в результате ДТП в российской Вязьме

Один украинец погиб и трое получили ранения в результате ДТП в российской Вязьме

14:14 10.05.2020
В МИД заявляют об отсутствии ограничений для выезда граждан Украины за границу

В МИД заявляют об отсутствии ограничений для выезда граждан Украины за границу

19:56 08.05.2020
Агрессия РФ против Украины длится уже дольше Второй мировой и унесла более 13 тыс. жизней – Кулеба

Агрессия РФ против Украины длится уже дольше Второй мировой и унесла более 13 тыс. жизней – Кулеба

14:22 08.05.2020
МИД Украины призвало Грузию не ставить двусторонние отношения в зависимость от процесса украинских реформ

МИД Украины призвало Грузию не ставить двусторонние отношения в зависимость от процесса украинских реформ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КИЕВ КОРОНАВИРУС ИНТЕРНАТ ПОЛИЦИЯ

Полиция Киева проводит расследование по факту нарушения санитарных норм в Дарницком доме-интернате, где произошла вспышка коронавируса

ИЗМЕНЕНИЯ РФ КОМПАНИИ САНКЦИИ

СНБО Украины включил в санкционный список московскую "СТС Медиа" и еще 27 российских медиа

КОРОНАВИРУС ЕВРОКОМИССИЯ ЕВРОПАРЛАМЕНТ

Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии выделить Украине €1,2 млрд на борьбу с последствиями COVID-19

КОРОНАВИРУС ЗЕЛЕНСКИЙ

Президент Украины подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19

РФ САНКЦИИ ТЕЛЕВИДЕНИЕ СНБОУ

СНБО Украины продлил на 3 года и дополнил санкции в отношении "НТВ-Плюс", "Первого канала" и "КБ "ПАНОРАМА"

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Львовской области еще двое людей скончались от коронавируса

Венгерский премьер готов отказаться от расширенных полномочий в конце мая

На мине российских наемников подорвалась жительница Авдеевки - прокуратура

Полиция Киева проводит расследование по факту нарушения санитарных норм в Дарницком доме-интернате, где произошла вспышка коронавируса

Зеленский присвоил генерал-майора Тюрину – начальнику института авиации и противовоздушной обороны университета им. Черняховского

СНБО Украины включил в санкционный список московскую "СТС Медиа" и еще 27 российских медиа

Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии выделить Украине €1,2 млрд на борьбу с последствиями COVID-19

Президент Украины подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19

СНБО Украины продлил на 3 года и дополнил санкции в отношении "НТВ-Плюс", "Первого канала" и "КБ "ПАНОРАМА"

Украина на три года продлила санкции против "ВКонтакте", "Одноклассники", "Mail.ru", на год – против "Яндекса", "Лаборатории Касперского" и "Доктор Веб"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА