Мининфраструктуры планирует в 2020г отремонтировать 77 км местных автодорог в Украине

Министерство инфраструктуры Украины в 2020 году планирует отремонтировать 77 км автомобильных дорог местного значения за счет Государственного дорожного фонда, а также за счет средств международных финансовых организаций.

Как сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на заместителя министра инфраструктуры по вопросам евроинтеграции Наталью Форсюк в пятницу, в 2010-2017 гг. ежегодно ремонтировалось 0,5-17 км местных дорог в каждой области. Начиная с 2018 года этот показатель составлял 40-45 км, а в 2020-м его планируется увеличить почти вдвое – до 77 км.

Однако, по ее словам, несмотря на ритмичный рост выполнения работ, объем финансирования территориальных дорожных фондов до настоящего времени недостаточен для восстановления всей протяженности сети местных дорог и реализации масштабных проектов развития инфраструктуры в регионах.

"Частично решить этот вопрос можно за счет дополнительных финансовых ресурсов, в том числе низкопроцентных кредитов международных финансовых организаций", - цитирует пресс-служба Форсюк.

Она также отметила, что постоянные партнеры Украины – Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк – уже высказали готовность предоставить финансирование областным госадминистрациям для восстановления и улучшения сети местных дорог.

По словам замминистра, действующим законодательством предусмотрена возможность привлечения местных внешних заимствований для выполнения ремонтно-строительных работ на автодорогах общего пользования местного значения и коммунальной собственности, однако жестко ограничена возможность направления средств территориальных дорожных фондов - исключительно на обслуживание местного долга и в размере не более 10%.

"Непрогнозированность наполнения местных бюджетов, за счет которых органы местного самоуправления должны погашать внешний долг, а также ограничения по использованию средств субвенции из Государственного бюджета тормозят процесс", - отметила замминистра.

Как отметило ведомство, для решения этого вопроса разработаны изменения в Бюджетный кодекс и закон "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины".

Согласно им, местные власти получат возможность направлять средства территориальных дорожных фондов для погашения не только расходов по обслуживанию местного долга, но и тела кредита, привлеченного для выполнения ремонтно-строительных работ на автодорогах общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в размере до 50% от объема полученной субвенции.

"Таким образом, органы местного самоуправления смогут гарантировать международным финансовым организациям своевременное и в полном объеме погашение выплат по местным внешним заимствованиям и одновременно модернизировать инфраструктуру своего региона в соответствии с европейскими стандартами", - подытожила Форсюк.