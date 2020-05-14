Израильские школы и детские сады вернутся к работе в воскресенье

В Израиле в воскресенье возобновят работу закрытые из-за пандемии коронавируса COVID-19 школы и детские сады, сообщил в четверг интернет-портал газеты Times of Israel.

Однако, как отмечает издание, в городах с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом COVID-19 - Бней-Браке и Бейт-Шемеше, а также в некоторых районах Иерусалима - школы остаются закрытыми.

Ранее сообщалось, что в конце апреля в Израиле начали открываться расположенные вне торговых центров магазины и салоны красоты.

Отмечалось, что все предприятия получат право работать только при условии соблюдения необходимых санитарных мер. В частности, им предстоит регулярно проводить уборку с дезинфекцией, следить за тем, чтобы посетители были в масках и, когда это возможно, не нарушали правила социального дистанцирования.

Смягчение ограничений затронуло и работу ресторанов в Израиле, им разрешат начать продавать еду на вынос. Ранее им разрешалась только доставка еды на дом.

По состоянию на 14 мая в Израиле с начала вспышки коронавируса выявили более 16,5 тыс. случаев заражения, 264 инфицированных скончались.