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19:48 14.05.2020

Суд взял под стражу начальника отдела полиции и его заместителя, подозреваемых в "крышевании" незаконной вырубки на Харьковщине

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Суд взял под стражу начальника отдела полиции и его заместителя, подозреваемых в "крышевании" незаконной вырубки на Харьковщине

Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения начальнику одного из отделов полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области и его заместителю, подозреваемым в организации незаконных вырубок на землях запаса и территории государственного предприятия "Октябрьское лесное хозяйство" в Харьковской области.

"По решению суда подозреваемых будут содержать под стражей с возможностью внесения залога. Для начальника отдела полиции залог составляет 630 тыс грн, а его заместителя - 420 тыс грн", - сообщается на официальном сайте Государственного бюро расследований (ГБР) в четверг.

Как сообщалось, правоохранителей подозревают в создании группы численностью более 30 человек, которая без разрешительных документов осуществляла незаконную вырубку древесины ценных пород на территории Октябрьского лесхоза и на территориях земель запаса, которые не находятся на балансе лесного хозяйства. По предварительным оценкам, в результате государству был нанесен ущерб на сумму более 850 тыс.грн.

Кроме этого, правоохранители договаривались с местными полицейскими о непрепятствовании свободному передвижению транспорта с древесиной в лесоперерабатывающие пункты Харьковской области и за ее пределами.

Также следователи ГБР задокументировали факт вымогательства правоохранителями 100 тыс.грн. неправомерной выгоды от лесоруба-нелегала за непривлечение к уголовной ответственности.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области. Оперативное сопровождение - Харьковское управление департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Теги: #гбр #полиция #лес
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