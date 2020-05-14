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12:48 14.05.2020

В Черновцах динамика заболевания коронавирусом стабильно тяжелая, горбольницы заполнены

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В Черновцах динамика заболевания коронавирусом стабильно тяжелая, горбольницы заполнены

Мэр Черновцов Алексей Каспрук заявляет, что в городе динамика заболевания коронавирусом стабильно тяжелая, а городские больницы заполнены.

"Стабильно тяжелая динамика. На сегодняшний день у нас городские больницы заполнены, пробуем где-то там впихнуть дополнительные несколько десятков кроватей, для того, чтобы принимать и лечить больных коронавирусом и тяжелыми случаями пневмонии», - сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

В то же время, мэр сообщил, что 13 мая областная комиссия по чрезвычайным ситуациям сняла все ограничения, которые были "поверх" правительственных ограничений.

Как сообщалось, согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 14 мая утром, в Черновицкой области за минувшие сутки 72 новых случая заболевания, 2 - смерти и 35 - выздоровления (2 516 заболевших, 89 умерших и 464 выздоровевших за все время), сейчас в области болеет 1 963 человек (на 35 больше, чем днем ранее).

Теги: #коронавирус #черновцы
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