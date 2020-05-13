Очередным двум участникам захвата штаба ВМС ВСУ в Севастополе сообщено о подозрении

В Прокуратуре Автономной республики Крым сообщили о подозрении еще двум участникам незаконного вооруженного формирования "Рубеж", которые участвовали в захвате штаба Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины в Севастополе в 2014 году.

"Прокуратура автономии совместно с ГУНП в АР Крым и г.Севастополя сообщила о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования "Добровольческая народная дружина "Рубеж" по ч.2 ст.260 УК Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности)", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что указанные граждане Украины, будучи участниками НВФ, 19-20 марта 2014 участвовали в осаде и захвате штаба ВМС Украины в г.Севастополе.

"В настоящее время, подозреваемых объявлены в розыск, принимаются меры для установления их местонахождения", – подчеркнули в прокуратуре.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.