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19:00 12.05.2020

Лондон до октября будет поддерживать людей, вынужденно отправленных в отпуска из-за COVID-19

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Лондон до октября будет поддерживать людей, вынужденно отправленных в отпуска из-за COVID-19

Великобритания продлит до октября меры поддержки людей, вынужденно отправленных в отпуска в связи с эпидемией COVID-19, сообщил во вторник канцлер британского казначейства Риши Сунак.

"Я продлеваю эту схему, поскольку я не хочу подводить людей, которые на нее рассчитывают. Наше послание сегодня простое: мы поддержали британских рабочих и бизнес, когда мы вошли в кризис, мы поддержим их и во время прохода на другую сторону", - приводит его слова BBC.

По его словам, люди, вынужденно отправленные в отпуска, продолжат получать 80% заработной платы до 2,5 тыс. фунтов стерлингов

В то же время Сунак отметил, что правительство обратится к компаниям с призывом разделить расходы на реализацию этих мер с августа.

По данным BBC, в настоящий момент от этих мер зависит благосостояние примерно 7,5 млн человек, а их реализация обходится британским властям в 14 млрд фунтов стерлингов ежемесячно.

По состоянию на вторник, в Великобритании выявлено 3,4 тыс. новых заражений коронавирусом, 627 человек скончались вследствие связанных с заражением осложнений. Всего с момента начала эпидемии в стране заразились 226,5 тыс. человек, из них 32,7 тыс. умерли.

Теги: #великобритания #коронавирус
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