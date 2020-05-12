НАБУ закрыло дело о внесении недостоверных сведений в е-декларацию против Грымчака из-за отсутствия состава преступления

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявляет, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло дело против него дело по статье о "служебном подлоге".

"Поскольку сегодня день добрых новых, еще сообщу на своей странице, что дело, возбужденное НАБУ против меня по ст.366 УК Украины, закрыто из-за отсутствия состава преступления", - написал Грымчак на странице в "Фейсбук" во вторник утром.

Он добавил, что соответствующий отчет опубликует позже, когда адвокаты получат весь пакет документов.

В свою очередь в НАБУ, без упоминания имени и фамилии экс-чиновника, подтвердили закрытие дела о возможном совершении злоупотребления со стороны экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины: внесении недостоверных сведений в электронную декларацию.

"Это уголовное производство открыли в ноябре 2019г на основании заключения НАПК по результатам полной проверки декларации заместителя министра за 2016 год. В рамках расследования детективы не установили в действиях лица умысла на внесение заведомо недостоверных сведений, поэтому дело закрыли", - говорится в обнародованном на странице НАБУ в "Фейсбук" во вторник днем сообщении.

В то же время в Бюро подчеркивают, что экс-заместитель министра по вопросам ВОТ "по-прежнему имеет статус подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды".

В НАБУ отмечают, что в начале апреля завершили расследование по данному факту и сейчас сторона защиты знакомится с материалами дела, "после чего его направят в суд, а сам экс-чиновник окажется на скамье подсудимых".

Как сообщалось, 30 января Грымчака освободили из-под стражи и поместили под круглосуточный домашний арест.

НАБУ и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры 14 августа 2019 года задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Они были задержаны с поличным при получении части средств в размере $480 тыс.

По информации НАБУ и СБУ, Грымчак подозревался в совершении преступления по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). На то время генпрокурор Юрий Луценко отметил, что Грымчак "и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа Деснянский райсуд Чернигова избрал Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн; на свободу он не вышел. 6 сентября Черниговский апелляционный суд оставил в силе это решение. Впоследствии мера пресечения Грымчаку неоднократно продлевалась; в последний раз – до 14 февраля 2020 года.

22 октября Генеральная прокуратура изменила подозрение Грымчаку на злоупотребление влиянием (ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-УК) и заявила о намерениях передать дело в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

20 декабря Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в три раза уменьшил сумму залога Грымчаку с 6 млн до 2 млн грн.