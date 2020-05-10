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09:52 10.05.2020

За минувшие сутки во Львовской области два летальных случая от коронавируса

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За минувшие сутки во Львовской области два летальных случая от коронавируса

Два летальных случая в результате коронавируса зафиксированы во Львовской области за минувшие сутки, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные заместителя городского головы Львова Галину Сличну.
Таким образом число летальных случаев от коронавируса в области достигло 20.
По данным горсовета, в госпитале для ветеранов войн и репрессированных скончался 68-летний житель Яворовского района. У него также диагностировали пневмонию.
Также 9 мая в областной инфекционной больнице скончался 75-летний житель Стрыйского района. Кроме коронавирусной инфекции и двухсторонней пневмонии у него диагностировали ишемическую болезнь сердца, сердечная недостаточность и сахарный диабет.
За 9 мая в области провели 236 ПЦР-тестов из которых 54 оказались позитивными. Общее число заболевших коронавирусом в области достигло 753 человек.

Теги: #львовская #коронавирус #ситуация
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