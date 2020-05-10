За минувшие сутки во Львовской области два летальных случая от коронавируса

Два летальных случая в результате коронавируса зафиксированы во Львовской области за минувшие сутки, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные заместителя городского головы Львова Галину Сличну.

Таким образом число летальных случаев от коронавируса в области достигло 20.

По данным горсовета, в госпитале для ветеранов войн и репрессированных скончался 68-летний житель Яворовского района. У него также диагностировали пневмонию.

Также 9 мая в областной инфекционной больнице скончался 75-летний житель Стрыйского района. Кроме коронавирусной инфекции и двухсторонней пневмонии у него диагностировали ишемическую болезнь сердца, сердечная недостаточность и сахарный диабет.

За 9 мая в области провели 236 ПЦР-тестов из которых 54 оказались позитивными. Общее число заболевших коронавирусом в области достигло 753 человек.