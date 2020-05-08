Во Львове отсрочили возобновление работы парикмахерских, салонов красоты, магазинов одежды и обуви

Власти Львова отсрочили возобновление работы парикмахерских, салонов красоты, магазинов одежды и обуви в городе в связи с продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19, сообщил на своей странице в соцсети Facebook городской голова Львова Андрей Садовой.

"12 мая мы созываем внеочередное заседание комиссии. Тогда примем решение о работе парикмахерских, салонов красоты и возможности продажи одежды и обуви. Отсрочка определенных разрешений связана с увеличением количества заболеваний COVID-19 во Львове и области", - написал Садовой после заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В то же время, по словам мэра, с 11 мая будут открыты для посещения парки, скверы и спортивные площадки для индивидуального занятия спортом. Также будет восстановлена торговля промышленной группой товаров, кроме одежды и обуви.

"Все магазинчики с хозяйственными и другими товарами будут работать. Так разгрузим наплыв покупателей из крупных торговых центров. Также заработают летние террасы кафе и ресторанов. Надо понимать: все эти меры возможны только при строгом соблюдении протоколов", - написал Садовой.

В пятницу городская комиссия по ЧС провела заседание в связи с тем, что на протяжении трех последних дней во Львове и области возрастает число инфицированных COVID-19.