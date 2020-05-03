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02:10 03.05.2020

Лидеры Конгресса США отклонили предложение Белого дома о проведении быстрых тестов COVID-19

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Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в совместном заявлении отклонили предложение Белого дома провести быстрое тестирование среди законодателей на COVID-19.

"Конгресс благодарит администрацию за щедрое предложение развернуть на Капитолийском холме испытательный комплекс быстрого действия COVID-19, но мы с уважением отклоняем это предложение в настоящее время", - заявили лидеры Конгресса.

"Испытательные мощности нашей страны продолжают расширяться по всей стране, и Конгресс хочет продолжать направлять ресурсы на передовые объекты, где они могут принести наибольшую пользу наиболее быстро", - добавили законодатели.

Сенат вновь соберется в понедельник в 17 часов для голосования за утверждение кандидатуры Роберта Фейтеля на пост генерального инспектора Комиссии по ядерному регулированию.

В пятницу Макконнелл в интервью Fox News заявил, что Сенат "изменит рутинные процедуры таким образом, чтобы они были разумными и безопасными", чтобы сенаторы могли "выполнять свой конституционный долг перед американским народом и вести важные дела лично".

Палата представителей, которая также должна была вернуться на Капитолийский холм на этой неделе, передвинула дату своего возвращения после консультации с капитолийским врачом Брайаном Монаханом.

Теги: #сша #конгресс #тесты #коронавирус
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