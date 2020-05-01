В Луганской области уничтожено транспортное средство боевиков, подвозившее боеприпасы – штаб ООС

Военнослужащие Вооруженных сил Украины с помощью противотанкового ракетного комплекса уничтожили 29 апреля транспортное средство российских оккупантов, который осуществлял подвоз боеприпасов на позиции в Луганской области, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"На днях в этом районе в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий. Также, как сообщалось ранее, оккупанты открывали огонь по жилым кварталам Золотого-4 и повредили несколько домов гражданского населения. Метким выстрелом наши защитники еще раз напомнили противнику о неотвратимости наказания за свои преступные действия", - говорится в сообщении.