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09:23 01.05.2020

В Луганской области уничтожено транспортное средство боевиков, подвозившее боеприпасы – штаб ООС

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В Луганской области уничтожено транспортное средство боевиков, подвозившее боеприпасы – штаб ООС

Военнослужащие Вооруженных сил Украины с помощью противотанкового ракетного комплекса уничтожили 29 апреля транспортное средство российских оккупантов, который осуществлял подвоз боеприпасов на позиции в Луганской области, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"На днях в этом районе в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий. Также, как сообщалось ранее, оккупанты открывали огонь по жилым кварталам Золотого-4 и повредили несколько домов гражданского населения. Метким выстрелом наши защитники еще раз напомнили противнику о неотвратимости наказания за свои преступные действия", - говорится в сообщении.

Теги: #всу #оос #боевики #луганская_область
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Интерфакс-Украина
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