НАБУ начинает показывать результаты, все обворовывавшие армию мародеры будут наказаны – Офис президента

В Офисе президента Украины приветствуют объявление Национальным антикоррупционным бюро Украины о подозрении экс-руководству Министерства обороны Украины в совершении коррупционного преступления, которым был нанесен государству ущерб на сумму 17,44 млн грн.

"После прихода к власти команда президента ликвидировала искусственно созданные ограничения для работы НАБУ, в том числе – политические. Теперь институция начинает показывать результаты. Все мародеры, которые обворовывали армию, будут наказаны", - говорится в сообщении на странице Офиса президента в Facebook в четверг.

В ОП указали, что по данным следствия, экс-заместитель министра обороны и директор одного из департаментов в сговоре с экс-первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей по ценам, которые существенно превышали предусмотренные бюджетом.

Производителем и поставщиком этих транспортных средств выступила компания, которая, по версии следствия, аффилирована с экс-чиновником СНБО Украины.