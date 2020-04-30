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15:48 30.04.2020

НАБУ начинает показывать результаты, все обворовывавшие армию мародеры будут наказаны – Офис президента

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НАБУ начинает показывать результаты, все обворовывавшие армию мародеры будут наказаны – Офис президента

В Офисе президента Украины приветствуют объявление Национальным антикоррупционным бюро Украины о подозрении экс-руководству Министерства обороны Украины в совершении коррупционного преступления, которым был нанесен государству ущерб на сумму 17,44 млн грн.

"После прихода к власти команда президента ликвидировала искусственно созданные ограничения для работы НАБУ, в том числе – политические. Теперь институция начинает показывать результаты. Все мародеры, которые обворовывали армию, будут наказаны", - говорится в сообщении на странице Офиса президента в Facebook в четверг.

В ОП указали, что по данным следствия, экс-заместитель министра обороны и директор одного из департаментов в сговоре с экс-первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей по ценам, которые существенно превышали предусмотренные бюджетом.

Производителем и поставщиком этих транспортных средств выступила компания, которая, по версии следствия, аффилирована с экс-чиновником СНБО Украины.

Теги: #опу #набу #минобороны
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