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20:14 29.04.2020

ГБР сообщило о подозрении еще одному работнику спецподразделения "Беркут" по делу о разгоне Майдана

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ГБР сообщило о подозрении еще одному работнику спецподразделения "Беркут" по делу о разгоне Майдана

Следователи Управления Государственного бюро расследований по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014гг под процессуальным руководством прокуроров Офиса генпрокурора сообщили о подозрении бывшему милиционеру полка особого назначения "Беркут" ГУ МВД Украины в городе Киеве.

"Экс-правоохранитель подозревается в превышении служебных полномочий, что сопровождалось насилием, служебном подлоге и в совершении должностным лицом по предварительному сговору группой лиц незаконного препятствования проведению собраний, митингов и т.д. (ч. 2 ст. 365 и ч. 1 ст. 366, ст. 340 Уголовного кодекса Украина)", - сообщает в среду вечером пресс-служба ГБР.

Согласно информации, следствие установило, что 30 ноября 2013г подозреваемый превысил свои служебные полномочия и задержал участника мирного собрания на Майдане Независимости. Во время задержания эс-правоохранительприменил к потерпевшему физическую силу, чем незаконно помешал организации и проведению собрания. В дальнейшем подозреваемый составил рапорт о задержании потерпевшего, в который внес заведомо ложные сведения.

"В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - подчеркнули в ГБР.

Теги: #майдан #беркутовец #подозрение
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