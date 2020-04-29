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19:22 29.04.2020

Поступления на счета ликвидируемых банков в марте составили 430,6 млн грн – ФГВФЛ

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Поступления на счета ликвидируемых банков в марте составили 430,6 млн грн – ФГВФЛ

Поступления на счета неплатежеспособных банков в марте 2020 года составили 430,6 млн грн, в том числе от реализации активов и имущества банков – 380,2 млн грн, за счет погашения кредитов – 47,4 млн грн и от аренды имущества – 3 млн грн, сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на сайте в среду.

Согласно сообщению, лидерами по объему поступлений от продажи имущества в марте стали ВТБ Банк (174,6 млн грн), VAB Банк (71,9 млн грн), банк "Хрещатик"(40,7 млн грн), Дельта Банк (33,5 млн грн), Фидобанк (16,7 млн грн) и банк "Надра" (11,5 млн грн).

Отмечается, что наибольшая сумма за счет погашения кредитов поступила в банк "Надра" – 18,8 млн грн.

От погашения ценных бумаг средства в марте, как и в предыдущие месяцы текущего года, не поступали, уточнил Фонд.

По данным ФГВФЛ, в целом за первый квартал 2020 года на счета ликвидируемых банков поступило 1,6 млрд грн, в том числе 1,42 млрд грн от реализации их активов.

Как сообщалось, в прошлом году на счета неплатежеспособных банков поступило свыше 8,9 млрд грн, в частности 7,8 млрд грн от продажи активов.

Теги: #фгвфл #банки #поступления
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