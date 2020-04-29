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13:58 29.04.2020

Защита Левина отказалась от апелляции по аресту, Киевский апелляционный суд закрыл дело - пресс-служба суда

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Защита Левина отказалась от апелляции по аресту, Киевский апелляционный суд закрыл дело - пресс-служба суда

Киевский апелляционный суд закрыл производство по обжалованию ареста подозреваемого в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк Алексея Левина в связи с отказом стороны защиты от жалобы.

Решение было принято на открытом заседании коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел 29 апреля, сообщает пресс-служба суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционное производство по апелляционной жалобе стороны защиты на постановление Печерского районного суда города Киева от 17 марта 2020 года закрыто", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу).

7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк, включая Левина. 6 июня 2019 года Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы.

Левин после совершения преступления покинул территорию Украины, и в январе 2019 года СБУ объявила его в розыск. Согласно опубликованной информации, он исчез 19 августа 2018 года. В декабре 2018 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранительные органы объявили подозрение Левину как участнику подготовки и организации нападения на Гандзюк.

24 января 2020 года подозреваемого задержали в Болгарии, местный суд арестовал его на 40 суток. 16 марта Левин был доставлен из Болгарии в Украину в рамках запроса об экстрадиции.

17 марта решением Печерского суда Левин взят под стражу до 2 апреля.

Теги: #гандзюк #дело #суд
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