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22:14 27.04.2020

Демократы в штате Нью-Йорк отменили президентские праймериз

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Демократы в штате Нью-Йорк отменили президентские праймериз

Демократическая партия США объявила в понедельник о решении отменить из-за эпидемии коронавируса проведение президентских праймериз в американском штате Нью-Йорк, они были запланированы на 23 июня, сообщило издание The Hil в понедельник l.

По данным издания, в то же время в штате все еще планируют провести 23 июня промежуточные выборы в Конгресс и выборы в законодательные органы штата.

Демократические праймериз в штате раньше отложили - изначально они были намечены на 28 апреля.

Нью-Йорк стал первым штатом США, в котором отменили праймериз. Ранее из-за коронавируса проведение праймериз отложили в 16 штатах США.

Нью-Йорк является эпицентром распространения коронавируса COVID-19 в США. По состоянию на 27 апреля в штате диагностирован 293 991 случай заражения вирусом, 22 612 инфицированных скончались.

Теги: #отмена #праймериз #нью_йорк
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