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14:07 27.04.2020

Архитекторы возобновили восстановление Нотр-Дама

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Архитекторы возобновили восстановление Нотр-Дама

Группа архитекторов в понедельник прибыла на строительную площадку по восстановлению после пожара Собора Парижского Богоматери, чтобы принять решение о дальнейшем ходе работ, сообщают французские СМИ.

Полтора месяца назад все строительные работы на этом месте прекратили в рамках мер по борьбе против распространения коронавируса.

Специалисты теперь проинспектируют площадку и проведут необходимые подготовительные работы для прибытия на следующей неделе строителей. Ожидается, что в начале мая на работу по восстановлению собора вернутся около 50 рабочих, тогда как в обычное время на объекте трудятся около 170 человек.

Несмотря на полуторамесячную остановку работ, восстановление Нотр-Дама по-прежнему планируется завершить к 2024 году.

Однако, как ранее писала газета "Фигаро", с возобновлением строительства и восстановления могут возникнуть логистические проблемы из-за ситуации с коронавирусом. Некоторые строительные компании, задействованные в реконструкции собора, базируются не в Париже, а в провинции. По этой причине транспортировка строительных бригад и специалистов, а также самих стройматериалов, может быть затруднена, поскольку должна осуществляться при соблюдении мер по социальной дистанции. Также трудности могут возникнуть и с размещением специалистов в Париже в соответствии с повышенными санитарными требованиями.

15 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар, чуть не приведший к его полному обрушению. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы. Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

Теги: #нотр_дам #париж
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