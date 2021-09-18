Собор Нотр-Дам готов к реставрации, она начнется зимой - компания

Строители завершили работы по укреплению конструкций в пострадавшем от пожара Соборе Парижской Богоматери и теперь готовы приступить к реставрационным работам, сообщают в субботу французские СМИ со ссылкой на госкомпанию, отвечающую за реставрацию.

"Стартовавшие 16 апреля 2019 года работы, которые были нацелены на укрепление конструкций и на обеспечение безопасности, завершены в срок", - отмечается в коммюнике компании.

В документе говорится, что "подготовлен план реставрации. Работы начнутся уже этой зимой".

В апреле 2019 года в соборе, который считается одним из символов Парижа, произошёл сильный пожар. Президент Франции Эмманюэль Макрон обещал, что реставрация займет пять лет. Однако, как отмечает газета "Фигаро", уже сейчас ясно, что за такой срок полностью завершить все работы не удастся.