События

19:59 13.08.2019

В Париже начинают очищать территорию вокруг Нотр-Дама от загрязнения свинцом

2 мин читать
В Париже начинают очищать территорию вокруг Нотр-Дама от загрязнения свинцом

В Париже приступили к операции по очистке территории вокруг Собора Парижского Богоматери от загрязнений свинцом, сообщают французские СМИ.

Работы по деконтаминации затронут территорию в 10 тыс. кв. м, в том числе улицу Ситэ. Она расположена на одноименном острове. На нем же находится и собор.

Квартал вокруг Нотр-Дама сотрудники полиции оцепили накануне. По всему периметру возведены специальные барьеры. Улица Ситэ закрыта на время работ как для проезда автомобилей, так и для пешеходов. Также закрыт мост рядом с собором.

Очистка территории будет проводиться с помощью специальных аппаратов высокого давления.

Ожидается, что работы продлятся до 23 августа. Станции парижского метро рядом с Нотр-Дамом на это время будут закрыты, ряд автобусов изменит маршрут движения.

Загрязнение свинцом произошло во время пожара в апреле этого года, поскольку в несущей конструкции собора и его шпиле содержался этот металл.

В июле портал "Медиапар" опубликовал собственное расследование, в котором говорилось, что "уровень содержания свинца, зафиксированный в школах рядом с собором, иногда в десять раз превышает допустимый уровень".

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет. Такие сроки вызвали недоумение у многих французских архитекторов, уверенных, что в реальности подобные работы займут гораздо больше времени.

Теги: #нотр_дам #париж #уборка #собор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:28 05.08.2019
Восстановление Нотр-Дама продолжится с 12 августа

Восстановление Нотр-Дама продолжится с 12 августа

19:14 02.08.2019
Восстановление Нотр-Дама продолжится с 12 августа

Восстановление Нотр-Дама продолжится с 12 августа

13:14 01.08.2019
Перед сгоревшим Нотр-Дамом хотят установить временный храм

Перед сгоревшим Нотр-Дамом хотят установить временный храм

10:52 26.07.2019
Свод Собора Парижской Богоматери может обрушиться из-за жары

Свод Собора Парижской Богоматери может обрушиться из-за жары

11:27 24.07.2019
В центре Парижа ограбили и избили экс-министра экономики

В центре Парижа ограбили и избили экс-министра экономики

20:37 18.07.2019
В школах вблизи Нотр-Дама проведут санитарные работы из-за угрозы загрязнения свинцом

В школах вблизи Нотр-Дама проведут санитарные работы из-за угрозы загрязнения свинцом

20:12 17.07.2019
Начинать реставрацию Нотр-Дама пока небезопасно, считает французский архитектор

Начинать реставрацию Нотр-Дама пока небезопасно, считает французский архитектор

20:41 16.07.2019
Во Франции принят закон о реставрации сгоревшего Нотр-Дама

Во Франции принят закон о реставрации сгоревшего Нотр-Дама

11:19 13.07.2019
Экспертам "нормандского формата" не удалось радикально сблизить позиции на встрече в Париже

Экспертам "нормандского формата" не удалось радикально сблизить позиции на встрече в Париже

19:27 12.07.2019
Сотни иммигрантов проводят акцию в центре Парижа

Сотни иммигрантов проводят акцию в центре Парижа

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд разрешил допрос Порошенко в ГБР с применением полиграфа

Боевики во вторник 8 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, без потерь – штаб

Данилюк, Баканов и Рябошапка обсудили с представителями IAG вопросы безопасности и реформу СБУ

Боевики с полуночи трижды нарушили режим тишины на Донбассе

Боевики пять раз обстреляли украинские позиции с полуночи, ранен один военный – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп сообщил о стягивании китайской армии к границе с Гонконгом

Суд разрешил допрос Порошенко в ГБР с применением полиграфа

Суд обязал окружком округа №210 признать недействительным голосование на участке в гериатрическом пансионате

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в аэропорту Гонконга

Боевики во вторник 8 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, без потерь – штаб

В России завершили съемки фильма о Чернобыльской катастрофе

В Киеве в ближайший час ожидается гроза и сильные порывы ветра – Укргидрометцентр

В доме оказавшегося в центре скандала бывшего вице-канцлера Австрии прошли обыски

Нацполиция разыскивает бизнесмена Шульмана

Данилюк, Баканов и Рябошапка обсудили с представителями IAG вопросы безопасности и реформу СБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА