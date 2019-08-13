В Париже начинают очищать территорию вокруг Нотр-Дама от загрязнения свинцом

В Париже приступили к операции по очистке территории вокруг Собора Парижского Богоматери от загрязнений свинцом, сообщают французские СМИ.

Работы по деконтаминации затронут территорию в 10 тыс. кв. м, в том числе улицу Ситэ. Она расположена на одноименном острове. На нем же находится и собор.

Квартал вокруг Нотр-Дама сотрудники полиции оцепили накануне. По всему периметру возведены специальные барьеры. Улица Ситэ закрыта на время работ как для проезда автомобилей, так и для пешеходов. Также закрыт мост рядом с собором.

Очистка территории будет проводиться с помощью специальных аппаратов высокого давления.

Ожидается, что работы продлятся до 23 августа. Станции парижского метро рядом с Нотр-Дамом на это время будут закрыты, ряд автобусов изменит маршрут движения.

Загрязнение свинцом произошло во время пожара в апреле этого года, поскольку в несущей конструкции собора и его шпиле содержался этот металл.

В июле портал "Медиапар" опубликовал собственное расследование, в котором говорилось, что "уровень содержания свинца, зафиксированный в школах рядом с собором, иногда в десять раз превышает допустимый уровень".

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет. Такие сроки вызвали недоумение у многих французских архитекторов, уверенных, что в реальности подобные работы займут гораздо больше времени.