В Украине за минувшие сутки 392 новых случая Covid-19, 11 ранее заболевших умерли, 24 выздоровели – Минздрав

9 009 случаев заболевания Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на утро понедельника, 27 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 864, а скончавшихся – 220, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

"Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерло 220 человек, из них 116 мужчин и 104 женщины… В общей сложности 864 человека уже выздоровели, из них 169 медиков - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - сообщается на странице ЦОЗ в Facebook в пятницу утром.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 26 апреля в Украине было 8 тыс 617 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, количество выздоровевших пациентов (840) превышало количество летальных случаев (209). Таким образом, за минувшие сутки количество подтвержденных случаев заболевания возросло на 392, летальных случаев возросло на 11, количество случаев выздоровления - на 24.

По состоянию на утро 25 апреля сообщалось о 492 случаях заболевания за предшествовавшие сутки, 24 апреля – 477, 23 апреля - 578, 22 апреля – 467, 21 апреля – 415, 20 апреля – 261, 19 апреля – 343, 18 апреля – 444, 17 апреля – 501, 16 апреля – 397, 15 апреля – 392, 14 апреля – 270, 13 апреля – 325, 12 апреля – 266, 11 апреля – 308, на утро 10 апреля – 311. При этом с 11 апреля количество выздоровевших превышает количество умерших от Covid-19 и разрыв продолжает увеличиваться.