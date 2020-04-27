События

09:30 27.04.2020

В Украине за минувшие сутки 392 новых случая Covid-19, 11 ранее заболевших умерли, 24 выздоровели – Минздрав

2 мин читать
В Украине за минувшие сутки 392 новых случая Covid-19, 11 ранее заболевших умерли, 24 выздоровели – Минздрав

9 009 случаев заболевания Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на утро понедельника, 27 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 864, а скончавшихся – 220, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

"Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерло 220 человек, из них 116 мужчин и 104 женщины… В общей сложности 864 человека уже выздоровели, из них 169 медиков - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - сообщается на странице ЦОЗ в Facebook в пятницу утром.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 26 апреля в Украине было 8 тыс 617 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, количество выздоровевших пациентов (840) превышало количество летальных случаев (209). Таким образом, за минувшие сутки количество подтвержденных случаев заболевания возросло на 392, летальных случаев возросло на 11, количество случаев выздоровления - на 24.

По состоянию на утро 25 апреля сообщалось о 492 случаях заболевания за предшествовавшие сутки, 24 апреля – 477, 23 апреля - 578, 22 апреля – 467, 21 апреля – 415, 20 апреля – 261, 19 апреля – 343, 18 апреля – 444, 17 апреля – 501, 16 апреля – 397, 15 апреля – 392, 14 апреля – 270, 13 апреля – 325, 12 апреля – 266, 11 апреля – 308, на утро 10 апреля – 311. При этом с 11 апреля количество выздоровевших превышает количество умерших от Covid-19 и разрыв продолжает увеличиваться.

Теги: #коронавирус #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:26 27.04.2020
Лечение COVID-19 будет оплачиваться за готовность клиники оказать медпомощь – и.о. главы НСЗУ

Лечение COVID-19 будет оплачиваться за готовность клиники оказать медпомощь – и.о. главы НСЗУ

09:23 27.04.2020
Япония закрыла въезд для прибывающих из 14 стран, в том числе Украины

Япония закрыла въезд для прибывающих из 14 стран, в том числе Украины

09:16 27.04.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 206,5 тыс. человек, инфицировано более 2,9 млн

Число жертв коронавируса в мире превысило 206,5 тыс. человек, инфицировано более 2,9 млн

09:15 27.04.2020
Ограничения в связи с коронавирусом могут быть ослаблены в Великобритании - СМИ

Ограничения в связи с коронавирусом могут быть ослаблены в Великобритании - СМИ

09:14 27.04.2020
Коронавирус продолжает отступать в Испании, власти продумывают дальнейшее ослабление ограничительных мер

Коронавирус продолжает отступать в Испании, власти продумывают дальнейшее ослабление ограничительных мер

08:55 27.04.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 206,5 тыс. человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 206,5 тыс. человек

08:54 27.04.2020
За минувшие сутки во Львовской области зафиксировали 10  новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19

За минувшие сутки во Львовской области зафиксировали 10  новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19

06:52 27.04.2020
Десять новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее

Десять новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее

05:24 27.04.2020
За сутки в материковом Китае выявлены три новых случая заражения коронавирусом, два - "импортированы" - власти

За сутки в материковом Китае выявлены три новых случая заражения коронавирусом, два - "импортированы" - власти

05:20 27.04.2020
Весь персонал и пациенты Харьковской областной психбольницы, где подтверждено 14 случаев COVID-19, будет протестирован на коронавирус - Кучер

Весь персонал и пациенты Харьковской областной психбольницы, где подтверждено 14 случаев COVID-19, будет протестирован на коронавирус - Кучер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Число жертв коронавируса в мире превысило 206,5 тыс. человек, инфицировано более 2,9 млн

Лесные пожары в Овручском и Олевском районах Житомирской области локализованы -  ГСЧС

В Чернобыльской зоне ведется ликвидация двух очагов лесных пожаров – ГСЧС

Ким Чен Ын по-прежнему не появляется на публике, спутники "нашли" его поезд на остановке в городе Вонсан

Зеленский наградил 22 сотрудников ГСЧС за тушение пожара в Чернобыльской зоне

ПОСЛЕДНЕЕ

Кличко обещает отреагировать на некорректное поведение своего зама Слончака

Лесные пожары в Овручском и Олевском районах Житомирской области локализованы -  ГСЧС

В Чернобыльской зоне ведется ликвидация двух очагов лесных пожаров – ГСЧС

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

За прошедшие сутки саперы в  Хмельницкой области уничтожили 6 боеприпасов времен Второй мировой войны – ГСЧС

Ким Чен Ын жив и хорошо себя чувствует - советник президента Южной Кореи

Ограничения в связи с коронавирусом могут быть ослаблены в Великобритании - СМИ

Трамп опроверг сообщения о возможной отставке главы Минздрава США

В Черновицкой области подтверждено 35 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 – глава ОГА

Трамп и Макрон надеются на скорое совещание постоянных членов СБ ООН по теме коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА