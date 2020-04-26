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15:41 26.04.2020

Зеленский наградил 22 сотрудников ГСЧС за тушение пожара в Чернобыльской зоне

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Зеленский наградил 22 сотрудников ГСЧС за тушение пожара в Чернобыльской зоне

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Киевскую область встретился с работниками ГСЧС Украины, которые принимали участие в тушении масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения, и вручил 22 спасателям государственные награды.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба главы государства, перед этим Зеленский облетел на вертолете участок, пострадавшей в результате пожара.

"Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас – герои, - сказал глава Украинского государства, обращаясь к спасателям.

Зеленский отметил, что огонь уничтожил большой участок леса - более 11 тыс. гектаров. "Только там, на высоте, понимаешь, какая сложная у вас профессия. От всего украинского народа благодарен вам за результат", - сказал президент.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также поблагодарил спасателей за их подвиг. "В вашем лице мы передаем благодарность всем тем людям – сегодня более тысячи человек работают на ликвидации пожара. Всем, кто рядом с вами стоит плечом к плечу и делает эту работу, - сказал он.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец и глава ГСЧС Николай Чечеткин ознакомили главу государства с ходом ликвидации очагов пожара.

Теги: #чернобыль #зеленский #чаэс #награда #пожар #чернобыльская_зона
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