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10:44 26.04.2020

Украина прилагает максимум усилий для превращения зоны отчуждения в безопасную территорию - МИД

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Украина прилагает максимум усилий для превращения зоны отчуждения в безопасную территорию - МИД

Украина прилагает максимум усилий для превращения зоны отчуждения в безопасную территорию изменения и развития современных технологий, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Несмотря на сложный период, вызванный внешней агрессией, Украина не только успешно борется с последствиями аварии, но и прилагает максимум усилий для превращения Чернобыльской зоны с «черной дыры» в безопасную территорию изменений и развития современных технологий", - сказано в сообщении.

В МИД также почтили память героев-ликвидаторов чернобыльской катастрофы.

"Сегодня мы в скорби склоняем головы, вспоминая героев, которые ценой своей жизни и здоровья спасли человечество от глобальной ядерной катастрофы. Помним также и более 5000 высококвалифицированным специалистам, которые ежедневно обеспечивают радиологической и экологической безопасности в зоне отчуждения, работая над тем, чтобы нынешние и будущие поколения были надежно защищены от воздействия радиации", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе министерства отметили, что высоко ценят сотрудничество с ООН, МАГАТЭ, ЕБРР, Европейская Комиссия, НАТО и др.

"Мы высоко ценим совместную работу с нашими надежными партнерами, такими как ООН, МАГАТЭ, ЕБРР, Европейская Комиссия, НАТО, а также многими государствами, над реализацией международных проектов, направленных на преодоление последствий Чернобыльской катастрофы, снятие с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему", - сообщили в пресс-службе министерства.

В частности, МИД особо отмечают "успешное завершение прошлого года совместного проекта с более 45-ю государствами-донорами по сооружению крупнейшего в мире мобильного объекта - нового безопасного конфайнмента, который способен защитить человечество на протяжении ста лет от ионизирующего излучения разрушенного энергоблока ЧАЭС".

Теги: #чаэс #чернобыльская_зона #мид
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