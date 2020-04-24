На третьем этапе выхода из карантина планируется открытие детских и спортплощадок, частично метро, местные перевозки, ТРЦ и базы отдыха - Шмыгаль

Третий этап выхода из карантина предполагает освобождение медицинской системы от больных коронавирусом, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно инфографике, которую опубликовал в социальных сетях премьер в пятницу, если на протяжении 10 дней подряд количество выздоровевших лиц в два или более раз превышает количество новых случаев заболевания, а учреждения здравоохранения заняты пациентами с коронавирусом менее, чем на 10%, правительство разрешит открытие спортивных и детских площадок и отдельных учреждений образования.

Также в таком случае планируется запуск работы метрополитена для специальных перевозок, междугороднего транспортного сообщения в границах области, торгово-развлекательных центров без развлекательных зон, театров и кинотеатров, хостелов, санаториев, базы отдыха и учреждений общественного питания для посетителей.