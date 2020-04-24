Пандемия COVID-19 обострила гуманитарную ситуацию на Донбассе - глава МККК в Украине

Пандемия коронавирусной болезни Covid-19 обострила гуманитарную ситуацию в районах на востоке Украины, пострадавших от конфликта, отмечает глава Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине Флоранс Жиллетт.

"Конечно, пандемия Covid-19 обострила гуманитарную ситуацию в районах, пострадавших от конфликта, поскольку создала дополнительные трудности для людей, которые там проживают. Перевозки между городами и поселками или селами на Донбассе почти полностью прекращены, как и пересечение линии соприкосновения. Многие пожилые люди временно остаются без помощи своих близких, которые живут с другой стороны линии соприкосновения", - сказала Жиллетт в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что от обострения конфликта, которое совпало по времени с пандемией, страдает электро-, газо- и водоснабжение населенных пунктов. С начала года, по меньшей мере, 20 гражданских лиц были ранены или погибли с обеих сторон линии соприкосновения, что больше чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом в течение нескольких лет.

"Значительная часть населения, которая там (на Донбассе - ИФ) осталась, состоит из пожилых людей и пенсионеров. Они должны справиться с изоляцией и грузом боевых действий, влияющих на их жизнедеятельность. Поэтому их потребности в материальной помощи, доступе к основным услугам и защите очень высоки. Сюда относятся и потребности в психологической поддержке", - добавила глава миссии МККК в Украине.

По словам Жиллетт, сейчас продолжается доставка предметов груза, недавнего переданного МККК Украине. "Гуманитарная помощь, которая была доставлена самолетом, не сильно отличается от той, которую МККК привозит в Украину с начала конфликта, просто к ней добавлены некоторые товары, необходимые для предотвращения и лечения COVID-19", - рассказала она.

Кроме того, глава миссии добавила, что в современных условиях МККК в Украине адаптировал способы распространения помощи, ограничив количество людей, принимающих в ней участие, и соблюдая правила физического дистанцирования и усиленных правил гигиены в соответствии с рекомендациями ВОЗ. По словам Жиллетт, для конкретных групп населения, подвергающихся большей опасности, было организовано распределение помощи "от двери до двери", без физического контакта.

Полный текст интервью с Жиллетт будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".