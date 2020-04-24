Пожар на территории Дитятковского лесничества в зоне ЧАЭС локализован

Спасатели в пятницу утром локализовали пожар в Зоне отчуждения на территории Дитятковского лесничества, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"24 апреля в 9:00 пожар вблизи с.Рассоха в Зоне отчуждения на территории Дитятковского лесничества локализован", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что сейчас основные усилия спасателей направлены на локализацию двух очагов тления пеньков, остатков древесины и торфянике в пройденных огнем ячейках в с.Кривая Гора и с.Рудьки - с.Буряковка.