Зеленский надеется на поддержку Европарламентом и Советом ЕС решения Еврокомиссии о выделении Украине EUR1,2 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Европейский парламент и Совет ЕС поддержат решения Европейской комиссии о выделении Украине EUR1,2 млрд помощи в условиях борьбы с коронавирусом.

"Я хочу отметить решение Еврокомиссии предоставить Украине помощь для противодействия коронавирусу в размере EUR1,2 млрд. Это важные средства, которые смогут гарантировать макрофинансовую стабильность в нашей стране и смягчат негативные последствия пандемии для граждан. Я благодарю за это и искренне надеюсь, что предложение будет одобрено Европарламентом и Советом ЕС. Уверен, это станет очередным сигналом о крепкой дружбе и партнерстве Европы с Украиной", - сказал он в видеообращении к украинцам в четверг.