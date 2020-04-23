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17:23 23.04.2020

Суд обязал СБУ начать расследование возможной госизмены Ермаком и Кучмой - Вятрович

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Суд обязал СБУ начать расследование возможной госизмены Ермаком и Кучмой - Вятрович

Народный депутат фракции "Европейская Солидарность", экс-глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович заявляет, что суд удовлетворил его жалобу и обязал Службу безопасности Украины начать расследование возможной государственной измены главой Офиса президента Андреем Ермаком и вторым президентом Украины, представителем страны в ТКГ по Донбассу Леонидом Кучмой.

"Суд удовлетворил мою жалобу относительно бездеятельности СБУ и обязал Службу не позднее чем через 24 часа внести в Единый реестр досудебных расследований сведения, изложенные в моем обращении и начать расследование возможной государственной измены Ермаком и Кучмой. СБУ - готово, ГБР - приготовиться в понедельник", - написал Вятрович на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Теги: #сбу #госизмена #кучма #суд #вятрович #ермак
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