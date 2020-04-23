События

16:23 23.04.2020

Двое украинских военных ранены под Новомихайловкой на Донбассе

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Двое украинских военных ранены под Новомихайловкой на Донбассе

Двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения вследствие обстрела боевиками из ручных противотанковых гранатометов украинских позиций в районе с.Новомихайловка Марьинского района Донецкой области в четверг.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. Военные оперативно доставлены в военно-медицинское учреждение и им предоставлена надлежащая медицинскую помощь", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Ранее Минобороны Украины сообщило о четырех обстрелах позиций Объединенных сил со стороны боевиков, произошедших в четверг с полуночи по состоянию на 12:30. При этом об обстреле окрестности Новомихайловки не сообщалось, информации о раненых не было.

Теги: #всу #оос #раненые #донбасс
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