Двое украинских военных ранены под Новомихайловкой на Донбассе

Двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения вследствие обстрела боевиками из ручных противотанковых гранатометов украинских позиций в районе с.Новомихайловка Марьинского района Донецкой области в четверг.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. Военные оперативно доставлены в военно-медицинское учреждение и им предоставлена надлежащая медицинскую помощь", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Ранее Минобороны Украины сообщило о четырех обстрелах позиций Объединенных сил со стороны боевиков, произошедших в четверг с полуночи по состоянию на 12:30. При этом об обстреле окрестности Новомихайловки не сообщалось, информации о раненых не было.