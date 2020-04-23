События

15:38 23.04.2020

Правоохранители задержали участников группировки, отобравших $1 млн у жителя Кропивницкого

3 мин читать
Правоохранители задержали участников группировки, отобравших $1 млн у жителя Кропивницкого

Полиция Кировоградской области задержала трех человек, причастных нападению на жителя Кропивницкого и вымогательстве почти $1 млн, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как сообщается, 20 февраля 2020 года неизвестные напали на мужчину в Кропивницком, несколько часов удерживали его и силой вынудили отдать почти $1 млн, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле. Полиция начала уголовное производство по факту разбойного нападения.

"По итогам двухмесячной кропотливой работы оперативники управления стратегических расследований в Кировоградской области и уголовного розыска совместно со следователями полиции и прокуратурой не только установили личности нападавших и места их постоянного проживания, но и места последнего пребывания, хранения оружия и автомобиля, злоумышленники использовали в преступной деятельности", - указывается в сообщении.

Следствием было установлено, что группа состояла из трех человек - организатора, 49-летнего жителя Кропивницкого, и его сообщников - 38-летнего жителя Запорожья и 29-летнего киевлянина.

"Автомобиль, на котором передвигались злоумышленники при нападении на потерпевшего, заранее купили, а потом спрятали в гараже, арендованном организатором. После совершения преступления лидер группировки и один из ее участников выехали за пределы места своего постоянного проживания и находились в Одессе", - сообщают правоохранители.

Организатор и 29-летний киевлянин были задержаны в Одессе в среду, 22 апреля, при участии спецназовцев КОРД и роты полка особого назначения.

В Кропивницком, Одессе, Киеве и Запорожье были проведены санкционированные обыски по местам их постоянного и временного проживания, в гаражном помещении и в автомобилях фигурантов дела. По итогам был изъят автомобиль, который использовался во время преступления, два автомата и 8 магазинов с патронами к ним, 7 пистолетов различных марок и 8 магазинов с патронами к ним, почти 300 патронов калибра 5,45 мм и 9 мм, четыре гранаты РГД-5 и балончики со слезоточивым газом.

Также была обнаружена спортивная сумка, в которой находились камуфляжная куртка, перчатки и наручники.

Кроме того, полицеские изьяли радиостанцию, камеру внешнего наблюдения, парик, милицейскую фуражку, различные номерные знаки и их фрагменты, в том числе на синем фоне, "черновые" записи, 80 тыс. грн и $30 тыс.

"По решению суда был задержан лидер и один из участников преступной группировки. Им уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - подчеркивают в полиции.

По данным правоохранителей, участники группировки могут быть причастны также к другим преступлениям, в частности к разбойным нападениям, на территории Кировоградской и других областей. Эти факты будут проверены во время досудебного расследования.

Полицейские призывают граждан, которым известна информация о противоправной деятельности участников группировки, обращаться на спецлинию "102" или в управление стратегических расследований в Кировоградской области Национальной полиции Украины по номеру +38 (096) 976 06 04.

Теги: #полиция #кировоградская_обл #вымогательство #криминал
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:05 23.04.2020
Блогер Шарий снят с розыска по решению суда – Нацполиия

Блогер Шарий снят с розыска по решению суда – Нацполиия

14:54 23.04.2020
В Украине правоохранители сообщили о подозрении организаторам преступной группировки, присвоившим имущество иностранного инвестора на сумму $2,5 млн

В Украине правоохранители сообщили о подозрении организаторам преступной группировки, присвоившим имущество иностранного инвестора на сумму $2,5 млн

20:33 21.04.2020
В Сумах полиция открыла дело из-за смерти женщины, которую из-за высокой температуры больницы не хотели принимать на лечение

В Сумах полиция открыла дело из-за смерти женщины, которую из-за высокой температуры больницы не хотели принимать на лечение

06:37 21.04.2020
В Киеве случайные прохожие в лесополосе обнаружили человеческие останки, полиция начала уголовное производство

В Киеве случайные прохожие в лесополосе обнаружили человеческие останки, полиция начала уголовное производство

18:05 20.04.2020
Полиция и СБУ изучают возможность согласованных действий разных групп поджигателей в Киевской и Житомирской областях - Геращенко

Полиция и СБУ изучают возможность согласованных действий разных групп поджигателей в Киевской и Житомирской областях - Геращенко

15:55 20.04.2020
Нацполиция открыла 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов за нарушения УПЦ (МП) карантинных ограничений на Пасху -Шкиряк

Нацполиция открыла 5 уголовных производств и выписала 5 админпротоколов за нарушения УПЦ (МП) карантинных ограничений на Пасху -Шкиряк

15:46 20.04.2020
В Киеве задержали мужчину, который стрелял из окна по прохожим

В Киеве задержали мужчину, который стрелял из окна по прохожим

15:45 20.04.2020
Во Львовской области задержали водителя легковушки, травмировавшего двух полицейских

Во Львовской области задержали водителя легковушки, травмировавшего двух полицейских

13:48 20.04.2020
В Донецкой области на Пасху произошла массовая драка с участием около 100 человек, полиция открыла 2 дела

В Донецкой области на Пасху произошла массовая драка с участием около 100 человек, полиция открыла 2 дела

13:26 20.04.2020
Житель Черкасской области на Пасху "заминировал" банкоматы, торговые центры и требовал $1 млн за предотвращение взрывов - полиция

Житель Черкасской области на Пасху "заминировал" банкоматы, торговые центры и требовал $1 млн за предотвращение взрывов - полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава СБУ предлагает продлить запрет российских веб-ресурсов и расширить список

Гостаможслужба заявляет об обысках со стороны СБУ и ГБР

Двое украинских военных ранены под Новомихайловкой на Донбассе

Блогер Шарий снят с розыска по решению суда – Нацполиия

В четверг из Италии возвращаются украинские врачи – Аваков

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава СБУ предлагает продлить запрет российских веб-ресурсов и расширить список

Экс-нардеп Черненко подписал соглашение со следствием и вернул незаконно полученную компенсацию за аренду жилья – САП

Гостаможслужба заявляет об обысках со стороны СБУ и ГБР

ВНО-2020 пройдет с соблюдением социального дистанцирования и с использованием средств индивидуальной защиты – Минобразования Украины

Двое украинских военных ранены под Новомихайловкой на Донбассе

На более чем 25 кораблях ВМС США зафиксированы случаи заражения коронавирусом

В четверг из Италии возвращаются украинские врачи – Аваков

К концу мая Минздрав сможет закупить около 200 украинских аппаратов ИВЛ, они будут вдвое дешевле зарубежных – совещание у Зеленского

В Украине правоохранители сообщили о подозрении организаторам преступной группировки, присвоившим имущество иностранного инвестора на сумму $2,5 млн

Главы МИД Украины и Ливии обсудили вопрос освобождения 18 украинских моряков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА