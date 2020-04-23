Правоохранители задержали участников группировки, отобравших $1 млн у жителя Кропивницкого

Полиция Кировоградской области задержала трех человек, причастных нападению на жителя Кропивницкого и вымогательстве почти $1 млн, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как сообщается, 20 февраля 2020 года неизвестные напали на мужчину в Кропивницком, несколько часов удерживали его и силой вынудили отдать почти $1 млн, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле. Полиция начала уголовное производство по факту разбойного нападения.

"По итогам двухмесячной кропотливой работы оперативники управления стратегических расследований в Кировоградской области и уголовного розыска совместно со следователями полиции и прокуратурой не только установили личности нападавших и места их постоянного проживания, но и места последнего пребывания, хранения оружия и автомобиля, злоумышленники использовали в преступной деятельности", - указывается в сообщении.

Следствием было установлено, что группа состояла из трех человек - организатора, 49-летнего жителя Кропивницкого, и его сообщников - 38-летнего жителя Запорожья и 29-летнего киевлянина.

"Автомобиль, на котором передвигались злоумышленники при нападении на потерпевшего, заранее купили, а потом спрятали в гараже, арендованном организатором. После совершения преступления лидер группировки и один из ее участников выехали за пределы места своего постоянного проживания и находились в Одессе", - сообщают правоохранители.

Организатор и 29-летний киевлянин были задержаны в Одессе в среду, 22 апреля, при участии спецназовцев КОРД и роты полка особого назначения.

В Кропивницком, Одессе, Киеве и Запорожье были проведены санкционированные обыски по местам их постоянного и временного проживания, в гаражном помещении и в автомобилях фигурантов дела. По итогам был изъят автомобиль, который использовался во время преступления, два автомата и 8 магазинов с патронами к ним, 7 пистолетов различных марок и 8 магазинов с патронами к ним, почти 300 патронов калибра 5,45 мм и 9 мм, четыре гранаты РГД-5 и балончики со слезоточивым газом.

Также была обнаружена спортивная сумка, в которой находились камуфляжная куртка, перчатки и наручники.

Кроме того, полицеские изьяли радиостанцию, камеру внешнего наблюдения, парик, милицейскую фуражку, различные номерные знаки и их фрагменты, в том числе на синем фоне, "черновые" записи, 80 тыс. грн и $30 тыс.

"По решению суда был задержан лидер и один из участников преступной группировки. Им уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - подчеркивают в полиции.

По данным правоохранителей, участники группировки могут быть причастны также к другим преступлениям, в частности к разбойным нападениям, на территории Кировоградской и других областей. Эти факты будут проверены во время досудебного расследования.

Полицейские призывают граждан, которым известна информация о противоправной деятельности участников группировки, обращаться на спецлинию "102" или в управление стратегических расследований в Кировоградской области Национальной полиции Украины по номеру +38 (096) 976 06 04.