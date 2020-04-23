США призывают Украину провести реформу оборонных закупок – посольство

Атташе по вопросам армии и обороны посольства США в Украине полковник Томас Воффорд заявляет, что в США призывают Украину провести реформу оборонных закупок, что даст возможность США продолжать поддерживать Вооруженные силы Украины.

"Мы приветствуем те шаги, которые Украина делает в направлении реформы в оборонном секторе и призываем ввести реформу оборонных закупок, что даст возможность США продолжать поддерживать сильные вооруженные силы Украины", - сказал Воффорд в видеообращении, опубликованном на странице посольства в Twitter в четверг.

Атташе подчеркнул, что во времена Covid-19 партнерство между Украиной и США в сфере обороны продолжается и даже укрепляется. По его словам, тренинги, которые проводят силы специальных операций США для Украины, постоянно продолжаются, однако с использованием соответствующих средств индивидуальной защиты.

"Для нас это честь делиться с Украиной самым лучшим опытом, чтобы помочь украинским силам специальных операций усовершенствовать навыки, необходимые для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы также благодарны нашим украинским партнерам за их уроки для нас", - добавил Воффорд.

Он также поздравил полковника Доманского с назначением его на должность командующего Сил специальных операций и высказал надежду на сотрудничество с ним в поддержке реформ в сфере обороны и взаимодействия с НАТО.

Воффорд заверил, что США остается вместе с народом Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности и впротив российской агрессии.