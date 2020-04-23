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10:33 23.04.2020

У 78 из 224 жителей общежития в Вишневом, где зафиксировали вспышку Covid-19, заболевание подтвердилось – обладминистрация

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У 78 из 224 жителей общежития в Вишневом, где зафиксировали вспышку Covid-19, заболевание подтвердилось – обладминистрация

Все 224 жителя общежития в г.Вишневое Киев-Святошинского района Киевской области, где зафиксирована вспышка коронавируса, прошли ПЦР-тестирование, заболевание подтверждено у 78 человек, сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

"Всего проверено образцов биологического материала - 224. Подтверждено случаев коронавирусной болезни Сovid-19 - 78. Из них дети до 17 лет - 16. Среди заболевших работников общежития - 2. 3 пациента находятся в больнице. Остальные - на самоизоляции по месту жительства", - говорится в сообщении.

Также обследование прошли четверо полицейских и одна медицинская сестра: результаты отрицательные.

Как сообщалось, в одном из общежитий Вишневого была зафиксирована массовая вспышка коронавируса, как минимум 37 случаев заболевания и два летальных случая от Covid-19. Было организовано прохождение ПЦР-тестирования всеми жителями общежития без исключения, они были полностью изолированы, им организована доставка продовольственных и лекарственных товаров.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине зафиксировано 7 170 случаев заболевания Covid-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 504, а скончавшихся – 187. За сутки получено 578 сообщений о новых подтвержденных случаях заболевания, количество летальных случаев возросло на 13, количество случаев выздоровления - на 80.

На Киевскую область пришелся 451 случай заболевания (33 заболевших уже выздоровели), в том числе за минувшие сутки был зафиксирован 61 новый случай заболевания и 1 – выздоровления.

Теги: #киевская_область #коронавирус #вишневое
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