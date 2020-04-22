Правительство Литвы продлило карантин из-за COVID-19 до 11 мая, но смягчило условия работы бизнеса

Правительство Литвы в среду приняло решение продлить объявленный в связи с пандемией коронавируса карантин до 11 мая, при этом смягчив его условия, сообщает агентство BNS.

Карантин в Литве был введен с 16 марта.

С четверга, 23 апреля, смогут возобновить работу магазины, находящиеся в больших торговых центрах, а на рынках будет разрешена продажа рассады, семян и удобрений. При этом непродовольственным магазинам, которые не расположены в торговых центрах, а также небольшим ремонтным мастерским и предприятиям бытовых услуг было разрешено возобновить работу уже в прошлые выходные.

Со следующего понедельника, 27 апреля, открыть двери смогут музеи, библиотеки, кафе на открытом воздухе и парикмахерские, будут разрешены организация экзаменов по вождению, а также некоторые виды спорта на открытом воздухе, например, будет разрешено посещение гольф-клубов, теннисных кортов и спортивных площадок. Будет разрешено также посещение зоопарков и ботанических садов, за исключением их экспозиций в помещениях.

Вместе с тем с четверга устанавливается обязательное требование для продовольственных и ветеринарных магазинов, магазинов, торгующих оптикой и ортопедическими изделиями, а также для всех аптек - обеспечивать площадь на одного посетителя не менее 10 кв. м, в противном случае клиентов можно будет пускать в помещение только по одному. Это требование будет обязательным также для парикмахерских, культурных, спортивных и развлекательных объектов, которые все еще можно будет посещать только группам в составе не более двух человек или членам проживающей вместе семьи.

Остается в силе требование носить защитные маски в общественных местах, за исключением посещения учреждений общественного питания.

Во время следующей фазы смягчения ограничений предполагается открыть все учреждения общественного питания и здравоохранения, спортивные клубы, центры отдыха и развлечений, а также образовательные учреждения. На четвертом этапе отмены ограничений будет снят запрет на проведение массовых мероприятий.

Как заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, министрам иностранных дел стран Балтии поручено координировать совместные действия по планированию открытия границ. "Министрам иностранных дел Балтийских стран поручена координация

совместных действий по открытию границ, частичному возобновлению передвижения, активизации торгового обмена с привлечением к этому процессу министров здравоохранения и прочих ответственных ведомств", - приведены в сообщении пресс-службы кабмина слова Сквернялиса.

Сквернялис, премьер-министр Эстонии Юри Ратс и глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш в среду приняли участие в видео-конференции. Они обсудили сотрудничество в преодолении кризиса из-за влияния COVID-19, смягчение карантинных мер.

Как сообщила пресс-служба правительства Эстонии, правительственная комиссия одобрила стратегию по выходу из кризиса, предусматривающую пошаговое смягчение ограничений. Теперь документ будет передан в Рийгикогу (высший представительный и законодательный органом власти страны) и партнерам с целью сбора предложений. Правительство планирует утвердить стратегию после обсуждений на следующей неделе.

Ограничения будут отменяться постепенно при соблюдении определенных условий. В частности, на первом этапе планируется возобновить работу музеев, а также спортивные занятия на свежем воздухе. Следующим шагом станет открытие магазинов и некоторых услуг в ограниченном объеме в торговых центрах. 15 мая могут быть открыты школы в том объеме, который, в частности, позволит вести подготовку экзаменам.

Планируется, что правительственная комиссия будет раз в неделю пересматривать ограничения в сотрудничестве с учеными и экспертами.