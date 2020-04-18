Глава ОП отмечает важность координации вертикали госадминистраций и Нацполиции для безопасного и спокойного празднования Пасхи

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает важность координации вертикали государственных администраций и органов Национальной полиции для безопасного и спокойного празднования Пасхи христианами восточного обряда.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского глава ОП провел в субботу совещание по борьбе с пожарами на территории Житомирской и Киевской областей и обеспечению выполнения требований карантина во время празднования Пасхи.

"Участники совещания подробно обсудили подготовку к празднованию Пасхи в Украине, в частности, противоэпидемические мероприятия и вопросы обеспечения общественного порядка", - сообщает пресс-служба главы государства.

В совещании приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Национальной полиции Игорь Клименко и глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.