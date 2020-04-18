В зоне отчуждения прошла очередная ротация личного состава по ликвидации пожара

В субботу, 18 апреля, в зоне отчуждения состоялась ротация спасателей, которые принимают участие в тушении пожаров, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины в г.Киеве.

"Сегодня была проведена очередная ротация и отправлены на помощь для ликвидации пожара в зоне отчуждения 44 человека личного состава ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве", – проинформировали на странице ведомства в Фейсбук в субботу.

В ГСЧС подчеркнули, что спасатели, вернувшиеся из зоны отчуждения, прошли обследование на базе Национального института радиационной медицины, с целью проследить за состоянием своего здоровья.

"Все, кто остается в зоне отчуждения, продолжают самоотверженно, не жалея сил бороться с огнем", – добавили в ГСЧС.