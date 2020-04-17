Проект "Большая стройка" продолжается даже в условиях карантина – совещание у Зеленского

Проект "Большая стройка" по строительству дорог и инфраструктурных объектов по всей стране продолжается даже в условиях карантина, доложили президенту Украины Владимиру Зеленскому на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом.

Как сообщает в пятницу пресс-служба главы государства, и во время карантина будут строить объекты социальной инфраструктуры. Для этого была создана отдельная инструкция для работников строительной отрасли, согласованная с Минздравом.

"Замечательно, что мы можем создать условия, чтобы это направление работало. Это и рабочие места, и налоги, и, наконец, восстановление нашей многострадальной инфраструктуры", - подчеркнул Зеленский.