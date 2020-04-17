ВАКС продолжает исследование доказательств по делу экс-министра инфраструктуры Омеляна

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продолжает исследование доказательств по делу бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, которого подозревают в декларировании недостоверной информации.

"На заседании коллегией судей ВАКС исследован электронный носитель информации со скопированным содержанием мобильных телефонов обвиняемого и его жены. Кроме того, судом исследованы доказательства стороны защиты", - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Следующее заседание по делу назначено на 28 апреля 2020 года.

Как сообщалось, 22 февраля 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что в Соломенский районный суд Киева для рассмотрения по сути передан обвинительный акт в отношении Омеляна, которому инкриминируется незаконное обогащение и декларирования недостоверной информации.

Ранее 13 сентября 2018 года НАБУ уведомила Омеляна о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение и декларирования недостоверной информации).

По данным следствия, в 2015 году, находясь в должности замминистра инфраструктуры, Омелян приобрел в собственность активы - внедорожник BMW X5 2015 г.в. и наличные в сумме $90 тыс. и EUR25 тыс - законность получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы. Кроме того, детективы заявили о внесении министром недостоверных сведений в декларации об имуществе и доходах.

В свою очередь Омелян заявил, что связывает подозрение в незаконном обогащении с проводимыми им реформами, начинающимися в стране выборами и ведущимся НАБУ несколько лет делом экс-депутата Николая Мартыненко. Он также заявил, что отвергает коррупционные обвинения в своей адрес и не намерен подавать в отставку с должности министра. Кроме того, он заявил о якобы сотрудничестве руководства НАБУ с украинскими политиками, давлении на него со стороны данного антикоррупционного органа.