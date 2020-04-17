События

09:52 17.04.2020

В столице Болгарии начал действовать запрет на въезд и выезд из города

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В Софии с пятницы действует запрет на въезд и выезд из города легковых автомобилей из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщают европейские СМИ.

"С полуночи и до следующего распоряжения мы запрещаем въезд и выезд из Софии всех легковых автомобилей", - объявил министр здравоохранения Болгарии Кирилл Ананьев.

Исключения из этих ограничений сделаны для полицейских автомобилей, грузовых, перевозки медперсонала, карет скорой помощи.

Кроме того, власти разрешили въезжать и выезжать из города тем, кто продолжает работать, однако им придется предоставить подтверждающий документ, а также контакты работодателя. Однако сделать это они смогут только в течение нескольких часов с утра и вечером.

Местные СМИ отмечают, что подобные меры были введены, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. В Болгарии в воскресенье, вместе с другими православными странами, будут отмечать Пасху, по случаю этого праздника в стране объявлены четырехдневные выходные. Это привело к тому, что многие граждане устремились за город и к морю.

Болгария остается одной из наименее затронутых пандемией стран Европы. C начала вспышки коронавируса на территории Болгарии зарегистрировано около 800 случаев заражения, 40 человек скончалось, более 140 выздоровели.

Теги: #коронавирус #болгария
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