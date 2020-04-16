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12:42 16.04.2020

Кличко: ВНО состоится в любом случае, но сроки его проведения зависят от снятия введенных ограничений

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Кличко: ВНО состоится в любом случае, но сроки его проведения зависят от снятия введенных ограничений

Внешнее независимое оценивание состоится, но сроки его проведения зависят от того, когда будут сняты ограничительные мероприятия, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Хочу заверить, что ВНО состоится в любом случае, однако сроки его проведения зависят от того, когда закончатся ограничения. Если до начала июня, - тогда мы можем говорить о проведении пробного ВНО в июне. А с 25-го июня - основной сессии ВНО. Если же сроки ограничений будут продолжены и будет возможность начать пробное ВНО в августе, то с 25-го августа проведут основную сессию ВНО", - сказал он на онлайн-брифинге в четверг.

Мэр добавил, что сейчас главная задача - подготовить выпускников к ВНО, а учеников других классов - к переходу в следующие классы.

Также Кличко напомнил, что ученики сейчас учатся дистанционно и добавил, что телеканал "Киев" первым начал транслировать видеоуроки для школьников.

"Ежедневно, по четыре урока в день. Опыт образовательного проекта столицы государство распространила на всю страну в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн", - отметил он.

Кроме того, Кличко выразил убеждение в том, что учителя снова с удовольствием встретятся со своими учениками и быстро догонят все, что пропустили, а также оперативно подготовят и качественно проведут ВНО, чтобы ученики старших классов могли поступить в высшие учебные заведения.

Теги: #кличко #вно
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