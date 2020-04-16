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04:40 16.04.2020

Прокуратура АРК направила в суд обвинительный акт в отношении "прокурора" временно оккупированного Крыма

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Прокуратура АРК направила в суд обвинительный акт в отношении "прокурора" временно оккупированного Крыма

Прокуратура Автономной республики Крым направила в суд обвинительный акт в отношении "прокурора" отдела незаконно созданной прокуратуры Республики Крым в совершении уголовного преступления – государственной измены.

Как сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте в среду, судья прокуратуры АР Крым после оккупации полуострова в 2014 году, перешел на службу в незаконно созданную прокуратуру Республики Крым, "оказывая помощь иностранному государству в проведении подрывной деятельности в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины. Своими действиями "прокурор" способствовал становлению оккупационной власти РФ путем непосредственного участия в работе незаконно созданных органов прокуратуры на полуострове", – сказано в сообщении.

Кроме того отмечается, что пренебрегая положениями Конвенции о защите гражданского населения во время войны в 1949 году, "прокурор" принимал непосредственное участие в реализации политики государства-оккупанта, которая направлена на преследование проукраинского населения полуострова.

"Понимая, что на территории АР Крым действуют нормы исключительно национального законодательства Украины, "прокурор" во время уголовного преследования проукраинских участников митинга у здания парламента АР Крым 26 февраля 2014, незаконно использовал уголовное и уголовно-процессуальное законодательство РФ", – уточнили в прокуратуре.

"Так, "прокурор отдела прокуратуры Республики Крым" поддерживал государственное обвинение на первых судебных заседаниях по рассмотрению обвинительного акта в одном из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа, в следствие этого, последний был незаконно приговорен к 8 годам лишения свободы", – добавили в прокуратуре.

Санкция по ч.1 ст.111 (государственная измена) УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет лишения свободы.

Теги: #крым #обвинение #прокуратура #судья
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