Суд арестовал генерал-майора СБУ Шайтанова

Шевченковский районный суд Киева избрал генерал-майору Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова, задержанному ранее по подозрению в госизмене, меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Сегодня следственный судья Шевченковского районного суда города Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя Главного следственного управления Службы безопасности Украины и применил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Шайтанова Валерия Альбертовича сроком до 14 июня 2020г включительно", - говорится в обнародованном в среду вечером сообщении райсуда на странице в Фейсбук.

Согласно сообщению суда, следственный судья также обязал следователя и прокурора в уголовном производстве "обеспечить Шайтанову безотлагательное медицинское обследование с целью установления наличия у последнего хронических заболеваний, а в случае установления такого диагноза, принять меры для обеспечения соответствующего лечения".

Информацию об аресте Шайтанова сроком 60 суток подтвердили и в пресс-центре СБ Украины.

"Сегодня Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для уличенного контрразведкой СБУ агента ФСБ Валерия Шайтанова - содержание под стражей сроком 60 суток", - говорится в сообщении СБУ, размещенном на сайте ведомства.

В СБУ отмечают, что 14 апреля Шайтанов был задержан за ведение разведывательной и террористической деятельности в интересах ФСБ РФ в ущерб государственной безопасности Украины.

"В тот же день следователи Службы безопасности Украины объявили генерал-майору Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("государственная измена") и ст. 258 ( "террористический акт") Уголовного кодекса Украины", - подчеркивается в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора Украины.

Как сообщалось, Шайтанов был задержан сотрудниками контрразведки СБУ 14 апреля. Его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов, а также в планировании убийства известного добровольца Адама Осмаева.

По данным СБУ, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБУ, на самом деле находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" с полковником ФСБ РФ Игорем Егоровым. Тот, свою очередь является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ - подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций, как на территории Украины, так и других государств.