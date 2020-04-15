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17:23 15.04.2020

КС Украины признал неконституционным отмену обеспечения судей служебным жильем в рамках принятого в 2014г антикризисного закона

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КС Украины признал неконституционным отмену обеспечения судей служебным жильем в рамках принятого в 2014г антикризисного закона

Конституционный суд Украины принял решение по делу по конституционным жалобам Надежды Мельничук, Лилии Григорьевой и Марины Клименко относительно соответствия Конституции (конституционности) положения подпункта 1 п.28 р.II закона "О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине" (т.н. антикризисного закона), признав его неконституционным.

"Этим решением Конституционный суд признал не соответствующим Конституции Украины (неконституционным) положение подпункта 1 пункта 28 раздела II закона", сообщили в отделе коммуникаций КСУ и правового мониторинга в среду.

Согласно информации, полный текст решения будет опубликован на официальном веб-сайте Конституционного суда Украины в рубрике "Акты КСУ".

Закон "О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине" был проголосован вместе с антикризисными поправками в госбюджет-2014 27 марта 2014г и входит в пакет, финансовую поддержку которому готов оказать Международный валютный фонд (МВФ) и другие международные кредиторы. Закон вступил в силу 1 апреля 2014г.

Положение подпункта 1 п.28 р.II данного закона исключает из закона "О судоустройстве и статусе судей" статью 136 "Обеспечение жилищных условий судьи" следующего содержания: "1. После назначения на должность судья Конституционного суда Украины, Верховного суда Украины, высшего специализированного суда, апелляционного, местного суда, который нуждается в улучшении жилищных условий, обеспечивается служебным жильем по месту нахождения суда органами местного самоуправления в порядке, определенном Кабинетом министров Украины".

Теги: #жилье #конституционный_суд #судьи
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