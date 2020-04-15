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15:31 15.04.2020

Очаги пожаров возле Припяти и Чернобыля полностью ликвидированы – ГСЧС

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Очаги пожаров возле Припяти и Чернобыля полностью ликвидированы – ГСЧС

Очаги пожаров вблизи отселенных городов Припять и Чернобыль в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС полностью ликвидированы, тления нет, сообщила спикер Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Киевской области Виктория Рубан.

"Действительно, вблизи города Припять и города Чернобыля были очаги возгораний, но все там локализировано, ликвидировано, и на данный момент там даже тления нет", - сказала она в эфире телеканала "Украина 24" в среду.

Спикер облуправления ГСЧС добавила, что дома "самоселов", проживающих в зоне отчуждения, в результате пожаров не пострадали. По ее словам, в Полесском районе, вблизи зоны отчуждения, огонь действительно подступал близко к селам, где находились люди. "Но эти дома удалось отстоять", - заверила Рубан.

Теги: #чернобыль #гсчс #припять
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