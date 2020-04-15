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15:24 15.04.2020

Доказательства агрессии РФ против Украины будут представлены на международном вебинаре

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Доказательства агрессии РФ против Украины будут представлены на международном вебинаре

Львовский форум безопасности презентует 22 апреля отчет о доказательствах российской военной и невоенной агрессии против Украины в 2014-2018 годах на вебинаре "Агрессия России против Украины продолжается: удастся ли удержать санкции?", организованном Немецким фондом Маршалла США.

Согласно пресс-релизу, представит отчет сопредседатель Львовского форума по безопасности лидер политической партии "Объединение "Самопомич" Оксана Сыроид.

"Цель этого отчета - в очередной раз назвать российскую войну в Украине ее настоящим именем и обеспечить украинскому и международному сообществу необходимую вакцину от российской дезинформации и манипуляций. Неопровержимые доказательства российской вооруженной агрессии против Украины, представленные в отчете, должны восстановить справедливость и способствовать разработке действенной международной политики для сдерживания России", - заявляет Сыроид.

По мнению политика, "Россия должна быть привлечена к ответственности и наказана за все преступления, которые она совершила, иначе… мы столкнемся с еще большими угрозами и вызовами".

Четырехтомный англо-украинский отчет базируется на данных из открытых источников: спутниковых снимках, фото- и видео-доказательствах, официальных документах, сообщений представителей правительства Украины, международных организаций и правительств иностранных государств.

Теги: #львов #агрессия_рф #форум
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